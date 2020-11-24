Захватчик детей в Санкт-Петербурге сдался: подробности

Захватчик детей в Санкт-Петербурге сдался: подробности
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Дети остались целы

Операция в Колпино заверишилась благополучно. Там, ранее мужчина захватил шестерых детей. Спустя несколько часов он вышел во двор сам и сдался правоохранителям. 

Об этом сообщает телеграм-канал "360" со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий. По информации телеграм-канала Life Shot, дети не пострадали.  

Как пишет телеграм-канал "КП", не получил травм и сам захватчик. Во время "сдачи" оружие не применялось. А РИА "Новости" указывает, что малышей отправят в больницу, об этом рассказал региональный детский омбудсмен. 

Новость дополняется. 

Полина ИВАНОВА

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