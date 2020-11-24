Дети остались целы

Операция в Колпино заверишилась благополучно. Там, ранее мужчина захватил шестерых детей. Спустя несколько часов он вышел во двор сам и сдался правоохранителям.

Об этом сообщает телеграм-канал "360" со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий. По информации телеграм-канала Life Shot, дети не пострадали.

Как пишет телеграм-канал "КП", не получил травм и сам захватчик. Во время "сдачи" оружие не применялось. А РИА "Новости" указывает, что малышей отправят в больницу, об этом рассказал региональный детский омбудсмен.

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