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Операция в Колпино заверишилась благополучно. Там, ранее мужчина захватил шестерых детей. Спустя несколько часов он вышел во двор сам и сдался правоохранителям.
Об этом сообщает телеграм-канал "360" со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий. По информации телеграм-канала Life Shot, дети не пострадали.
Как пишет телеграм-канал "КП", не получил травм и сам захватчик. Во время "сдачи" оружие не применялось. А РИА "Новости" указывает, что малышей отправят в больницу, об этом рассказал региональный детский омбудсмен.
Новость дополняется.
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