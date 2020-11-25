ФСБ обезвредила в Московском регионе готовивших теракт боевиков

Радикалы занимались вербовкой единомышленников

Оперативники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в Московском регионе, подготовкой к которому занималась одна из ячеек запрещенной организации ИГ(запрещено в РФ – прим. ред.). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФСБ отметили, что оперативники смогли задержать участника террористической ячейки, которым оказался гражданин одной из центральноазиатской страны. О нахождении остальных подозреваемых в подготовке к теракту не сообщается, передает РИА "Новости".

Согласно приведенным данным, у радикалов изъяли самодельную взрывчатку. Имеется сведения о том, что группа осуществляла вербовку и сбор денежных средств для террористов.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники ФСБ раскрыли в Ростовской области ячейку боевиков, которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов, а также теракты в общеобразовательных и медицинских учреждениях.

Егор МАЛКОВ

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