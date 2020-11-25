Пострадавшую увезли в больницу

Появилась информация, что сегодня утром автомобиль генерального консульства Литовской Республики сбил женщину. Инцидент произошел в Петроградском районе.

По некоторым данным, 32-летняя женщина шла по пешеходному переходу, как в нее неожиданно влетела машина с дипломатическими номерами. Виновником аварии может являться советник-посланник миссии, пишет издание "Фонтанка".

Очевидцы произошедшего вызвали скорую. Петербурженку экстренно увезли в больницу.

Отмечается, что в самом консульстве пока никак не комментируют данный инцидент.