Об инциденте сообщил очевидец

Автомобиль врезался в ворота офиса немецкого канцлера Ангелы Меркель в Берлине. Об этом стало известно сегодня, 25 ноября.

Информация об инциденте поступила от одного из очевидцев. О подробностях происшествия пока что не сообщается, передает Reuters.

По информации РИА "Новости", в результате инцидента пострадал один человек. В настоящее время ему оказывают помощь.

Как отмечает издание, на 25 ноября у канцлера запланировано обсуждение продления карантина в Германии, а также дальнейших мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Заседание должно пройти с правительством ФРГ в видеоформате.