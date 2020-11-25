Машина зацепила мачту освещения

Вертолет Южного таможенного управления Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Волгограда.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник при посадке вертолет зацепил мачту освещения. Она упала на хвостовую балку и разрушила лопасти основного винта. Осколками лопастей, по предварительной информации, был поврежден вертолет.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме. Подробности происшествия уточняются.