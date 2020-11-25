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В Подмосковье двухлетний ребенок, который проживал вместе с родителями в Ивантеевке, насмерть отравился уксусной эссенцией.
С утра мальчик остался без присмотра родителей и выпил уксусный раствор, который стоял в холодильнике, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.
Малыша экстренно госпитализировали с диагнозом "ожог пищевода", уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". К сожалению, врачам не удалось спасти ребенка: он скончался в результате ожога пищевода.
Ранее в Подмосковье десятимесячная девочка удушилась ремнем от колыбели во сне.
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