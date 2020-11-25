По факту произошедшего началась проверка

В Подмосковье двухлетний ребенок, который проживал вместе с родителями в Ивантеевке, насмерть отравился уксусной эссенцией.

С утра мальчик остался без присмотра родителей и выпил уксусный раствор, который стоял в холодильнике, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Малыша экстренно госпитализировали с диагнозом "ожог пищевода", уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". К сожалению, врачам не удалось спасти ребенка: он скончался в результате ожога пищевода.

Ранее в Подмосковье десятимесячная девочка удушилась ремнем от колыбели во сне.