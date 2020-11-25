В подмосковной больнице обнаружили останки неизвестного человека

Несчастный отправился на тот свет несколько лет назад

В патологоанатомическом отделении одного из госпиталей Московской области была сделана весьма неприятная находка. На территории больницы в Раменском округе внезапно обнаружили человеческие останки.

Кем при жизни был несчастный – неизвестно. По предварительным данным, покойный распрощался с этим миром около 3-5 лет назад. Правоохранители пока не обнаружили признаки насилия на останках усопшего, отметили в пресс-службе областного ГСУ СКР.

По факту произошедшего ведется проверка, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, подмосковный регион богат на необычные события. Недавно "Утро.ру" рассказывало, как жительница области осталась без 350 тысяч после телефонного разговора.

Ольга ФЕДОРОВА

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