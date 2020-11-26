Российского солдата насмерть задавило на военной базе в Абхазии

По факту случившегося началось расследование

Страшная трагедия произошла на российской военной базе в Абхазии. Несчастный случай унес жизнь нашего солдата-контрактника.

Печальное событие случилось во время буксировки. Солдат выполнял необходимые работы на военной технике. Не заметивший мужчину шофер грузовика наехал на несчастного. От полученных травм тот скончался на месте.

Кровавая трагедия произошла 24 ноября, сообщает "Sputnik.Абхазия". В случившемся разбираются компетентные органы.

Ранее стало известно, что Абхазия попросила у Владимира Путина военной помощи для защиты от Грузии.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Шпионская война вокруг сбитого "Боинга" MH-17 вышла на новый уровень

Издания обвиняют друг друга в работе на спецслужбы

Идеи Третьего Рейха прижились: в Чехии признали причину вражды с Россией

Страны Запада думают только о том, как бы урвать от российских богатств, не считаясь с ценой, которую за это платят другие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей