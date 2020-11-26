По факту случившегося началось расследование

Страшная трагедия произошла на российской военной базе в Абхазии. Несчастный случай унес жизнь нашего солдата-контрактника.



Печальное событие случилось во время буксировки. Солдат выполнял необходимые работы на военной технике. Не заметивший мужчину шофер грузовика наехал на несчастного. От полученных травм тот скончался на месте.

Кровавая трагедия произошла 24 ноября, сообщает "Sputnik.Абхазия". В случившемся разбираются компетентные органы.

Ранее стало известно, что Абхазия попросила у Владимира Путина военной помощи для защиты от Грузии.