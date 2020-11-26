В Подмосковье на девятилетнего приемного ребенка напали с ножом

Сейчас за жизнь мальчика борются врачи

В Подольске девятилетний мальчик серьезно пострадал в ходе семейной ссоры: ребенка несколько раз ранили ножом. 

Школьника прямо из квартиры доставили в одно из медучреждений муниципалитета с 5 колото-резаными ранениями в области живота и спины, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По предварительным данным, на ребенка напал сожитель женщины, под опекой которой проживал мальчик. По словам соседей, причиной стала личная неприязнь мужчины.  Ребенка постоянно избивали, уверяет женщина. 

Возбуждено уголовное дело. Проводятся допросы, назначена экспертиза, сообщает ГСУ СК РФ по Подмосковью. 

Мальчик жил под опекой женщины с 2013 года. 

Ранее жительницу Подольска отправили в колонию за жестокое убийство трехлетнего сына. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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