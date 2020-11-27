Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
671 новости
В подмосковном Жуковском мужчина набросился на таксиста с ножом, а затем угнал его машину. Об этом сообщили в местном МВД.
Происшествие случилось в одном из СНТ. Водитель отказался везти пассажиров, среди которых были двое мужчин и женщина с крупной собакой. Тогда один из них, угрожая таксисту, похитил его автомобиль, на котором все и скрылись, сообщается на сайте МВД.
Нападавший бросил машину недалеко от места инцидента, однако при задержании принялся угрожать топором полицейским. В итоге мужчину все-таки заключили под стражу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией
Лидеры обсудили проблемы, возникшие после недавнего военного конфликта