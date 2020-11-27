Подмосковный таксист остался без машины после вооруженного нападения

Водителю пригрозили из-за отказа везти пассажиров

В подмосковном Жуковском мужчина набросился на таксиста с ножом, а затем угнал его машину. Об этом сообщили в местном МВД.

Происшествие случилось в одном из СНТ. Водитель отказался везти пассажиров, среди которых были двое мужчин и женщина с крупной собакой. Тогда один из них, угрожая таксисту, похитил его автомобиль, на котором все и скрылись, сообщается на сайте МВД.

Нападавший бросил машину недалеко от места инцидента, однако при задержании принялся угрожать топором полицейским. В итоге мужчину все-таки заключили под стражу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Закроют ли Москву: Собянин выступил с заявлением по коронавирусу

По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией

В Армении рассказали о секретных переговорах Пашиняна с Путиным

Лидеры обсудили проблемы, возникшие после недавнего военного конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей