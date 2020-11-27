Водителю пригрозили из-за отказа везти пассажиров

В подмосковном Жуковском мужчина набросился на таксиста с ножом, а затем угнал его машину. Об этом сообщили в местном МВД.

Происшествие случилось в одном из СНТ. Водитель отказался везти пассажиров, среди которых были двое мужчин и женщина с крупной собакой. Тогда один из них, угрожая таксисту, похитил его автомобиль, на котором все и скрылись, сообщается на сайте МВД.

Нападавший бросил машину недалеко от места инцидента, однако при задержании принялся угрожать топором полицейским. В итоге мужчину все-таки заключили под стражу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".