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Накануне стало известно, что в Подольске произошел жуткий случай. На 9-летнего мальчика напали с ножом его сводные родственники – дочь приемной матери и ее гражданский муж. Сообщается, что злоумышленникам уже предъявили обвинения.
Оказывается, в момент покушения оба находились под воздействием алкоголя. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли одежду, в которой пара была в день преступления, передает ГСУ СК РФ по Подмосковью.
Сейчас решается вопрос об аресте жителей Подольска. Кроме того, проверяется работа должностных лиц органов профилактики, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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