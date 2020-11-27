В ближайшее время преступников заключат под стражу

Накануне стало известно, что в Подольске произошел жуткий случай. На 9-летнего мальчика напали с ножом его сводные родственники – дочь приемной матери и ее гражданский муж. Сообщается, что злоумышленникам уже предъявили обвинения.

Оказывается, в момент покушения оба находились под воздействием алкоголя. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли одежду, в которой пара была в день преступления, передает ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Сейчас решается вопрос об аресте жителей Подольска. Кроме того, проверяется работа должностных лиц органов профилактики, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".