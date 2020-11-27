Напавшим на девятилетнего ребенка жителям Подольска предъявили обвинения

В ближайшее время преступников заключат под стражу

Накануне стало известно, что в Подольске произошел жуткий случай. На 9-летнего мальчика напали с ножом его сводные родственники – дочь приемной матери и ее гражданский муж. Сообщается, что злоумышленникам уже предъявили обвинения.

Оказывается, в момент покушения оба находились под воздействием алкоголя. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли одежду, в которой пара была в день преступления, передает ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Сейчас решается вопрос об аресте жителей Подольска. Кроме того, проверяется работа должностных лиц органов профилактики, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Закроют ли Москву: Собянин выступил с заявлением по коронавирусу

По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией

В Армении рассказали о секретных переговорах Пашиняна с Путиным

Лидеры обсудили проблемы, возникшие после недавнего военного конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей