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"Огненное" ДТП произошло сегодня под Владимиром. Бензовоз столкнулся с грузовиком на трассе "Волга", после чего оба автомобиля загорелись. В результате аварии пострадали два человека.
Сотрудникам МЧС удалось потушить огонь до того, как машины взорвались, сообщили РИА ФАН в экстренных службах. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров – на опубликованном РЕН ТВ ролике видно, что грузовик перекрыл дорогу.
По данным РИА "Новости", пострадавшими оказались водители. Движение на дороге перекрыто. Другие детали аварии уточняются.
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