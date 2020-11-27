Есть пострадавшие: бензовоз и грузовик вспыхнули после жуткой аварии - видео

Машины удалось потушить до взрыва

"Огненное" ДТП произошло сегодня под Владимиром. Бензовоз столкнулся с грузовиком на трассе "Волга", после чего оба автомобиля загорелись. В результате аварии пострадали два человека.

Сотрудникам МЧС удалось потушить огонь до того, как машины взорвались, сообщили РИА ФАН в экстренных службах. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров – на опубликованном РЕН ТВ ролике видно, что грузовик перекрыл дорогу.

По данным РИА "Новости", пострадавшими оказались водители. Движение на дороге перекрыто. Другие детали аварии уточняются.

Карина СИРАЗОВА

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