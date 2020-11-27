Участников инцидента забрали в полицию для выяснения обстоятельств случившегося

Сегодня в одной из городских школ Нальчика произошло ЧП. Выяснилось, что учитель начал стрелять в воздух после ссоры с учеником.

По некоторым данным, между мужчиной и 8-классником произошел конфликт из-за какого-то учебного вопроса. Не удовлетворившись исходом ситуации, мальчик позвал своих знакомых. Разбираться с преподавателем пришли мужчины 36 и 26 лет, передает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.

Началась потасовка. В какой-то момент учитель вышел на улицу, достал из машины травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.

На место выехали полицейские. Всех участников конфликта доставили в отдел. К счастью, никто не пострадал.