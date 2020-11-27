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Пожарные успешно потушили открытое горение в Ленинском округе Подмосковья.
Пожар случился на предприятии по переработке пластика в деревне Калиновка, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Общая площадь горения составила полторы тысячи квадратных метров, уточняет пресс-служба Главного управления МЧС России по области.
Всего в тушении пожала было задействовало 25 единиц техники и 77 человек.
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