Огонь охватил почти полторы тысячи квадратных метров

Пожарные успешно потушили открытое горение в Ленинском округе Подмосковья.

Пожар случился на предприятии по переработке пластика в деревне Калиновка, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Общая площадь горения составила полторы тысячи квадратных метров, уточняет пресс-служба Главного управления МЧС России по области.

Всего в тушении пожала было задействовало 25 единиц техники и 77 человек.

Ранее в Москве на Варшавском шоссе произошел крупный пожар.