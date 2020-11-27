Крупный пожар: в Подмосковье сгорел завод

Огонь охватил почти полторы тысячи квадратных метров

Пожарные успешно потушили открытое горение в Ленинском округе Подмосковья. 

Пожар случился на предприятии по переработке пластика в деревне Калиновка, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Общая площадь горения  составила полторы тысячи квадратных метров, уточняет пресс-служба Главного управления МЧС России по области. 

Всего в тушении пожала было задействовало 25 единиц техники и 77 человек. 

Ранее в Москве на Варшавском шоссе произошел крупный пожар. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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