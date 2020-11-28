Чиновника не стало на 59-м году жизни

Заммэра Новоуральска Михаил Черницкий трагически погиб. Его случайно застрелили ночью 28 ноября. Об этом сообщил помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков.

Инцидент произошел на охоте од Алапаевском, пишет местное издание ЕАН.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Оружие изъяли, а также назначили необходимые экспертизы.

По информации телеграм-канала Life Shot, выстрел произвел друг чиновника. Пуля попала в бедро, и Черницкий скончался от потери крови до приезда "скорой".