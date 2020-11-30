Работники спецслужб проверяют информацию об опасной находке

СМИ сообщили, что в одном из московких аэропортов обнаружена сумка с радиоактивными элементами. Подозрительный предмет якобы находится в багажном отделении терминала В "Шереметьево".

По информации прессы, во время сортировки датчик радиационного контроля указал на наличие опасного содержимого в поклаже.

Сумку вынесли в спецпомещение. Там ее проверят сотрудники спасательной службы.

Работникам аэропорта и пассажирам ничего не угрожает, отмечает РЕН ТВ. Эвакуации не было.