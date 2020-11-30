Спецслужба РФ расследует уголовное дело по нескольким статьям

В Чечне сотрудники ФСБ задержали местных жителей, которых считают членами банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Ведомство полагает, что мужчины участвовали в боях 4 октября 1999 года бандформирований с военными Минобороны РФ около станции Червленная Шелковского района.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ, в том бою погибли 15 военнослужащих, 28 получили травмы.

Спецслужба продолжает искать других участников этих событий, которые избежали наказание.