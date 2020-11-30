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В Чечне сотрудники ФСБ задержали местных жителей, которых считают членами банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Ведомство полагает, что мужчины участвовали в боях 4 октября 1999 года бандформирований с военными Минобороны РФ около станции Червленная Шелковского района.
Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ, в том бою погибли 15 военнослужащих, 28 получили травмы.
Спецслужба продолжает искать других участников этих событий, которые избежали наказание.
Однако у этого метода есть свои нюансы
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