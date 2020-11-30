Экс-министра Иркутской области заподозрили в краже 25 миллионов рублей

Чиновник воспользовалась своим служебным положением

В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения Наталию Ледяеву. Следователи подозревают ее в мошенничестве в особо крупном размере. 

Как говорится на сайте СК РФ, чиновник и ее сын похитили из бюджета региона 25 миллионов рублей. Ледяева, по версии следствия, поспособствовала тому, чтобы ее ведомство заключило контракт на поставку медицинских средств, например, масок, с ее сыном и другими людьми. При этом изделия предполагалось продать некачественные. 

Как уточняет URA.RU, чиновница и ее сын могли фальсифицировать документы для заключения соглашения. 

Полина ИВАНОВА

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