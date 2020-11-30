Чиновник воспользовалась своим служебным положением

В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения Наталию Ледяеву. Следователи подозревают ее в мошенничестве в особо крупном размере.

Как говорится на сайте СК РФ, чиновник и ее сын похитили из бюджета региона 25 миллионов рублей. Ледяева, по версии следствия, поспособствовала тому, чтобы ее ведомство заключило контракт на поставку медицинских средств, например, масок, с ее сыном и другими людьми. При этом изделия предполагалось продать некачественные.

Как уточняет URA.RU, чиновница и ее сын могли фальсифицировать документы для заключения соглашения.