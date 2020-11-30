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Житель Челябинска принес в магазин гранату, которая взорвалась на кассе. Покупатель получил травмы кисти. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Взрыв произошел случайно, из-за разгерметизации страйкбольной гранаты. Происшествие случилось, когда мужчина открыл сумку, чтобы положить покупки.
Травмы оказались незначительными, жителю Челябинска оказали первую помощь медики, передает URA.RU. Другие детали уточняются.
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