В челябинском магазине взорвалась граната

Мужчина пришел за покупками с "сюрпризом" в сумке

Житель Челябинска принес в магазин гранату, которая взорвалась на кассе. Покупатель получил травмы кисти. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Взрыв произошел случайно, из-за разгерметизации страйкбольной гранаты. Происшествие случилось, когда мужчина открыл сумку, чтобы положить покупки.

Травмы оказались незначительными, жителю Челябинска оказали первую помощь медики, передает URA.RU. Другие детали уточняются.

Карина СИРАЗОВА

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