Пенсионер из Ростова-на-Дону расстрелял родных из-за наследства

На данный момент мужчина находится в реанимации после попытки самоубийства

В Ростове-на-Дону произошел громкий инцидент. 64-летний пенсионер совершил двойное убийство из-за разногласий по поводу раздела наследства.

Сообщается, что мужчина пришел в дом к троюродной сестре и ее супругу. Все трое начали обсуждать, кому достанется гараж. Преступник претендовал на то, чтобы получить дополнительную часть помещения. Такой расклад не устроил его родственницу, и она предложила денежную компенсацию, передает издание Life.

Однако условия сделки не удовлетворили пенсионера. Он достал охотничье ружье и расстрелял сестру и ее мужа. Они скончались на месте.

После этого мужчина попытался совершить самоубийство. Сейчас он находится в реанимации, пишет "Общественная служба новостей".