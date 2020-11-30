Пенсионер из Ростова-на-Дону расстрелял родных из-за наследства

Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Аналитик рассказал о курсе валют после смены власти в США
- Курс евро стал ниже 90 рублей
В Ростове-на-Дону произошел громкий инцидент. 64-летний пенсионер совершил двойное убийство из-за разногласий по поводу раздела наследства.
Сообщается, что мужчина пришел в дом к троюродной сестре и ее супругу. Все трое начали обсуждать, кому достанется гараж. Преступник претендовал на то, чтобы получить дополнительную часть помещения. Такой расклад не устроил его родственницу, и она предложила денежную компенсацию, передает издание Life.
Однако условия сделки не удовлетворили пенсионера. Он достал охотничье ружье и расстрелял сестру и ее мужа. Они скончались на месте.
После этого мужчина попытался совершить самоубийство. Сейчас он находится в реанимации, пишет "Общественная служба новостей".
Незалежная добивалась введения рестрикций против газопровода четыре года
Компания лишилась прибыли из-за сокращения объема продаж и падения курса рубля