Пенсионер из Ростова-на-Дону расстрелял родных из-за наследства

На данный момент мужчина находится в реанимации после попытки самоубийства

В Ростове-на-Дону произошел громкий инцидент. 64-летний пенсионер совершил двойное убийство из-за разногласий по поводу раздела наследства.

Сообщается, что мужчина пришел в дом к троюродной сестре и ее супругу. Все трое начали обсуждать, кому достанется гараж. Преступник претендовал на то, чтобы получить дополнительную часть помещения. Такой расклад не устроил его родственницу, и она предложила денежную компенсацию, передает издание Life.

Однако условия сделки не удовлетворили пенсионера. Он достал охотничье ружье и расстрелял сестру и ее мужа. Они скончались на месте. 

После этого мужчина попытался совершить самоубийство. Сейчас он находится в реанимации, пишет "Общественная служба новостей".

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Украинцы помогли США найти слабое место "Северного потока - 2"

Незалежная добивалась введения рестрикций против газопровода четыре года

"Газпром" раскрыл информацию о колоссальных убытках в 2020 году

Компания лишилась прибыли из-за сокращения объема продаж и падения курса рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей