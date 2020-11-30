Мужчина стал фигурантом уголовного дела после предложения незаконной помощи коллеге на возмездной основе

Следственные органы смогли установить в Краснодаре местонахождение тайника на Славянском кладбище с 50 млн рублей в рамках расследования уголовного дела в энергетической компании "Россети Кубань". Об этом стало известно сегодня, 11 ноября.

Согласно приведенным данным, осенью 2020 года замруководителя "Россети Кубань" предложил за 10 млн рублей своему подчиненному помощь за устранение проблемы с доследственной проверкой, которая велась в отношении последнего. Мужчина отверг предложение начальства, обратившись с заявлением в СК России, отмечается на сайте пресс-службы ведомства.

Правоохранители задержали заместителя гендиректора, заключив его под стражу. После обыска в рабочем кабинете фигуранта, а также в его доме, было обнаружено порядка 20 млн рублей, около 100 тыс. долларов и несколько часов люксового бренда, передает "СвободнаяПресса".