В Подмосковье столкнулись 13 автомобилей

Крупное ДТП произошло на Лыткаринском шоссе

Массовая авария случилась в Подмосковье: сразу 13 автомобилей стали участниками ДТП. 

Столкновение произошло Лыткаринское шоссе. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает РИА "Новости". 

ДТП произошло на съезде на Новорязанское шоссе. На месте аварии образовалась пробка, поэтому движение затруднено. На месте уже работают специалисты, которые устанавливают причины случившегося, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее из-за массовой аварии в самом сердце Москвы пострадали четыре человека. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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