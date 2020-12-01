Студентов МГПУ экстренно эвакуируют

На место прибыли пожарные

Студентов Московского педагогического университета эвакуируют из-за задымления. По предварительной информации, пожар мог произойти в подвале здания. 

На место прибыли спасатели, которые вывели около 30 человек из университета, пишет РИА "Новости".  Источники утверждают, что задымление незначительное. 

Очаг возгорания еще не нашли. Как пишет телеканал "360", горит подвал. Данных о пострадавших нет.

Евгения НАГОРСКАЯ

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