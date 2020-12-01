Девушка проведет два месяца в СИЗО

Модель глянцевых журналов из Санкт-Петербурга заключили под стражу до 28 января. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Против модели возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда человеку, который в итоге скончался. Как пишет РИА "Новости", россиянка из ревности ударила мужа ножом в грудь.

Как передает телеграм-канал "360", трагедия произошла во время ссоры. Мужчина скончался в больнице. Сообщается, что супруг якобы ее бил, а она в тот злополучный вечер защищалась, "скорую" же вызвала сама.