В немецком городе автомобиль наехал на толпу

Два человека погибло

В немецком городе Трир неизвестный врезался в пешеходов. В результате происшествия как минимум 10 человек пострадали. 

О ЧП сообщает местная полиция в "Твиттер". По данным телеграм-канала RT, два человека погибли. Водителя задержали. Зачем он наехал на людей, пока неизвестно. 

Правоохранители просят местных жителей не выходить на улицы. 

Полина ИВАНОВА

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