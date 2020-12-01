Два человека погибло

В немецком городе Трир неизвестный врезался в пешеходов. В результате происшествия как минимум 10 человек пострадали.

О ЧП сообщает местная полиция в "Твиттер". По данным телеграм-канала RT, два человека погибли. Водителя задержали. Зачем он наехал на людей, пока неизвестно.

Правоохранители просят местных жителей не выходить на улицы.