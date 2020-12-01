Автомобиль российских дипломатов подорвался в Кабуле

Сотрудники пострадали

В Кабуле российские дипломаты попали в происшествие. Их машина подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Об этом рассказало МИД РФ.

Как сообщается в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой, сотрудники получили легкую контузию. Отмечается, что атака, вероятно, была направлена на машину Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими, которая ехала впереди. Тем не менее не исключено, что целью были россияне.

МИД РФ призвал Афганистан расследовать этот инцидент. 

Полина ИВАНОВА

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