Сотрудники пострадали

В Кабуле российские дипломаты попали в происшествие. Их машина подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Об этом рассказало МИД РФ.

Как сообщается в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой, сотрудники получили легкую контузию. Отмечается, что атака, вероятно, была направлена на машину Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими, которая ехала впереди. Тем не менее не исключено, что целью были россияне.

МИД РФ призвал Афганистан расследовать этот инцидент.