Житель Вологды убил знакомого из-за долга

Мужчина расправился со товарищем и закопал тело в лесу

Суд Московской области принял решение об аресте 34-летнего жителя Вологды, задушившего своего знакомого из-за долга в 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.

Согласно приведенным данным, в начале ноября фигурант направлялся со знакомым из Москвы в Домодедово. У одной из деревень между мужчинами произошла драка из-за задолженности. Во время потасовки житель Вологды убил знакомого, отмечается на официальном портале ведомства.

Мужчина закопал тело в лесу и скрылся. В ходе розыскных мероприятий подозреваемый в скором времени был задержан. Суд принял решение о заключении преступника под стражу, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Егор МАЛКОВ

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