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В столице произошла настоящая трагедия. Вспыхнувший в
квартире на Северном бульваре огонь стал причиной гибели одного человека.
Огнем были охвачены 30 квадратных метров жилища на 9-м этаже. Пожарным уже удалось локализовать возгорание.
В ходе спасательной операции из пламя вызволили пятерых людей. Сохранить жизнь еще одного человека не удалось.
Как отмечает телеканал "360", попавшие в огненную ловушку люди громко кричали и просили о помощи. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье сгорел завод.
Москва попала в трудное положение из-за собственных ошибок в отношениях с Минском