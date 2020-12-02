Пожар в квартире унес жизнь москвича

Сотрудники экстренных служб успели спасти пятерых

В столице произошла настоящая трагедия. Вспыхнувший в квартире на Северном бульваре огонь стал причиной гибели одного человека.

Огнем были охвачены 30 квадратных метров жилища на 9-м этаже. Пожарным уже удалось локализовать возгорание.

В ходе спасательной операции из пламя вызволили пятерых людей. Сохранить жизнь еще одного человека не удалось.

Как отмечает телеканал "360", попавшие в огненную ловушку люди громко кричали и просили о помощи. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сгорел завод.

Ольга ФЕДОРОВА

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