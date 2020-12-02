В "Домодедово" прибыла радиоактивная посылка из Лондона

Опасное вещество содержалось в авиаприборе

В один из московских аэропортов прибыла опасная посылка из Лондона. Работники таможни "Домодедово" обнаружили упаковку с повышенным радиационным фоном.

Проводя досмотр международных почтовых отправлений, они обратили внимание на посылку с авиационным прибором. Устройство было покрыто радиолюминесцентной краской, в составе которой оказался радий.

Доза излучения от нее превышала норму в 74 раза, отмечает пресс-служба ведомства. 

Это не соответствует требованиям безопасности. За контрабанду радиоактивных веществ на виновников могут завести уголовное дело, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Полина ДОРОЖКИНА

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