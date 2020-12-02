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В один из московских аэропортов прибыла опасная посылка из Лондона. Работники таможни "Домодедово" обнаружили упаковку с повышенным радиационным фоном.
Проводя досмотр международных почтовых отправлений, они обратили внимание на посылку с авиационным прибором. Устройство было покрыто радиолюминесцентной краской, в составе которой оказался радий.
Доза излучения от нее превышала норму в 74 раза, отмечает пресс-служба ведомства.
Это не соответствует требованиям безопасности. За контрабанду радиоактивных веществ на виновников могут завести уголовное дело, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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