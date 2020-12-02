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В Московской области произошло страшное преступление. У
только появившейся на свет девочки отняли жизнь. В злодеянии подозревают мать малышки – женщину уже взяли под стражу.
ЧП произошло в подмосковных Мытищах, передает пресс-служба областного ГСУ СКР.
Трагедия случилась 28 ноября. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", труп младенца обнаружили на съемной квартире. Мать девочки, тридцатилетняя иностранка задержана.
Сегодня также стало известно о еще одном печальном событии, но уже в самой столице. Пожар в квартире унес жизнь москвича.
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