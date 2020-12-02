Мужчина требует отдать ему несколько сотен тысяч рублей

Неизвестный ворвался в отделение банка в Горно-Алтайске, расположенного на проспекте Коммунистический 68. Он угрожает, что взорвет все, если сотрудники не отдадут ему деньги.

Как сообщает источник "Интерфакса", мужчина требует 300 тысяч рублей. О том, сколько человек сейчас находится в здании – неизвестно.

По данным РИА "Новости", нападавшего уже задержали. Во время инцидента никто не пострадал. Сообщается, что у мужчины при себе не было никаких взрывных устройств, поэтому угрозы он не представлял.