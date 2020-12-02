Угрожает взрывом: неизвестный захватил банк в Горно-Алтайске

Мужчина требует отдать ему несколько сотен тысяч рублей

Неизвестный ворвался в отделение банка в Горно-Алтайске, расположенного на проспекте Коммунистический 68. Он угрожает, что взорвет все, если сотрудники не отдадут ему деньги. 

Как сообщает источник "Интерфакса", мужчина требует 300 тысяч рублей. О том, сколько человек сейчас находится в здании – неизвестно. 

По данным РИА "Новости", нападавшего уже задержали. Во время инцидента никто не пострадал. Сообщается, что у мужчины при себе не было никаких взрывных устройств, поэтому угрозы он не представлял. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Эстонская разведка набирает русскоязычных сотрудников по объявлению

Вакансии опубликованы в СМИ

Альтернатива доллару: финансист перечислил самые выгодные валюты

У россиян есть возможность приумножить накопления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей