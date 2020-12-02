На севере столицы загорелся коллектор

В Москве в районе Ленинградского проспекта сегодня вспыхнул пожар. Возгорание произошло в коллекторе с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи, сообщили в экстренных службах.

Из-за происшествия 13 домов остались без электричества. К месту возгорания приехал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он руководит ликвидацией последствий, пишет РИА "Новости".

По сообщениям из соцсетей, огонь распространился на участок около 500 метров. Информации о пострадавших нет, передает "Мир 24".