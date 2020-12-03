Мужчина не смог покорить высоту

На железной дороге в подмосковном Подольске из-под перрона вытащили пьяного мужчину. Об этом стало известно из "Вконтакте" Мособлпожспаса.

ЧП случилось на станции Гривно. Нетрезвый гражданин хотел влезть на перрон с путей, но не справился и свалился на платформу.

Стоявшие поблизости люди вызвали спасателей. Те, прибыв на место, вытянули горемыку и отдали медикам скорой помощи, сообщает ведомство.

Мужчина отделался легким испугом. Ни ранений, ни травм, по заключению специалистов, у него не нашли, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".





