Пьяного жителя Подмосковья вытащили из-под перрона

Мужчина не смог покорить высоту

На железной дороге в подмосковном Подольске из-под перрона вытащили пьяного мужчину. Об этом стало известно из "Вконтакте" Мособлпожспаса.

ЧП случилось на станции Гривно. Нетрезвый гражданин хотел влезть на перрон с путей, но не справился и свалился на платформу.

Стоявшие поблизости люди вызвали спасателей. Те, прибыв на место, вытянули горемыку и отдали медикам скорой помощи, сообщает ведомство.

Мужчина отделался легким испугом. Ни ранений, ни травм, по заключению специалистов, у него не нашли, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"


Полина ДОРОЖКИНА

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