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В подмосковном Ногинске 84-летняя пенсионерка отправилась на прогулку и заблудилась в лесу. Ее удалось вывести спасателям, сообщил Мособлпожспас.
За помощью обратился сосед женщины. По его словам, она упала и не может двигаться самостоятельно. Поиски родственников успехом не увенчались, говорится на сайте службы спасения.
Спустя час специалистам удалось обнаружить пенсионерку – она помогала ориентироваться бригаде по телефону, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". От помощи медиков пенсионерка отказалась.
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