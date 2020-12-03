Пенсионерка заблудилась в подмосковном лесу

Женщина упала и не могла самостоятельно двигаться

В подмосковном Ногинске 84-летняя пенсионерка отправилась на прогулку и заблудилась в лесу. Ее удалось вывести спасателям, сообщил Мособлпожспас.

За помощью обратился сосед женщины. По его словам, она упала и не может двигаться самостоятельно. Поиски родственников успехом не увенчались, говорится на сайте службы спасения.

Спустя час специалистам удалось обнаружить пенсионерку – она помогала ориентироваться бригаде по телефону, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". От помощи медиков пенсионерка отказалась.

Карина СИРАЗОВА

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