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Российские пограничники пресекли попытку вторжения на территорию страны. Трое вооруженных неизвестных попытались пересечь границу. В результате инцидента началась перестрелка.
"На участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными", – сообщили "Интерфаксу" в ФСБ.
Пограничники попытались задержать нарушителей, однако те оказали вооруженное сопротивление. Одного человека подстрелили – он скончался на месте. Двое других сбежали обратно в сторону Украины.
Причины, почему мужчинам с оружием потребовалось незаконным образом проникнуть на территории России неизвестны.
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