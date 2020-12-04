Трое вооруженных мужчин пытались проникнуть на российскую территорию

Российские пограничники пресекли попытку вторжения на территорию страны. Трое вооруженных неизвестных попытались пересечь границу. В результате инцидента началась перестрелка.

"На участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными", – сообщили "Интерфаксу" в ФСБ.



Пограничники попытались задержать нарушителей, однако те оказали вооруженное сопротивление. Одного человека подстрелили – он скончался на месте. Двое других сбежали обратно в сторону Украины.

Причины, почему мужчинам с оружием потребовалось незаконным образом проникнуть на территории России неизвестны.