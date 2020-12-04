Одного убили: на границе России с Украиной произошла перестрелка

Одного убили: на границе России с Украиной произошла перестрелка
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Трое вооруженных мужчин пытались проникнуть на российскую территорию

Российские пограничники пресекли попытку вторжения на территорию страны. Трое вооруженных неизвестных попытались пересечь границу. В результате инцидента началась перестрелка.

"На участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными", – сообщили "Интерфаксу" в ФСБ.

Пограничники попытались задержать нарушителей, однако те оказали вооруженное сопротивление. Одного человека подстрелили – он скончался на месте. Двое других сбежали обратно в сторону Украины. 

Причины, почему мужчинам с оружием потребовалось незаконным образом проникнуть на территории России неизвестны. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Ухмыляющийся гость
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Это наступление! Они на танках на красную площадь ехали!
Правда, танки продали. А когда погранцы начали шмалять, возник резонный вопрос "а нас за шо?"
Побежали назад думать.
Гость
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побежали свинокрысы с шаланды
Гостъ
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Слава украине, слава украине, о какой славе идет речь?, вообще паршивое слово, убогий пропагандизм, как религиозные фанатики, идиотизм блин. , запрограммированные отчаением
Гость
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ацкий прорыв хероев за вакциной для хрю-зели
Гость
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Началос!!! (снаряжает магазины патронами)
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