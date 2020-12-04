Москвичка выбросила младенца из окна многоэтажки

Женщина решила избавиться от малыша своей подруги по неизвестным причинам

Тридцатилетняя жительница Новой Москвы задержана по подозрению в убийстве малолетнего ребенка. По информации следствия, женщина выбросила грудного малыша своей подруги .

Как отмечает Life Shot, двухмесячный ребенок погиб на месте падения. Мама ребенка утверждает, что убийство совершила ее подруга. Увидевший на земле тело младенца курьер вызвал полицию.

По информации РЕН ТВ, женщина недавно приезжала к подруге домой, чтобы попросить бандаж для беременных. 4 декабря она снова появилась у нее дома, выбросив из окна ее сына.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних (105.2 УК РФ), передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". В настоящее время выяснением обстоятельств произошедшего занимается следственная группа, отмечается на сайте ГУ СКР по Москве.

Егор МАЛКОВ

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