В Люберцах загорелся магазин стройматериалов

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Пожар произошел в магазине стройматериалов в городском округе Люберцы. Площадь возгорания составила 525 квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал. Пожарные эвакуировали из горящего здания 16 человек, передает АГН "Москва".
На данный момент пожар ликвидировали. Отмечается, что в тушении участвовали 58 человек, а также 18 единиц техники, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Ранее стало известно о том, что на севере Москвы загорелся коллектор, после чего более десятка столичных домов остались без света.
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