В Люберцах загорелся магазин стройматериалов

В результате инцидента никто не пострадал

Пожар произошел в магазине стройматериалов в городском округе Люберцы. Площадь возгорания составила 525 квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал. Пожарные эвакуировали из горящего здания 16 человек, передает АГН "Москва".

На данный момент пожар ликвидировали. Отмечается, что в тушении участвовали 58 человек, а также 18 единиц техники, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно о том, что на севере Москвы загорелся коллектор, после чего более десятка столичных домов остались без света.