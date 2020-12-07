Последние новости о снятом с рейса из-за бомбы российском самолете в США

Последние новости о снятом с рейса из-за бомбы российском самолете в США
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Полиция провела проверку сообщения о заминированном авиалайнере

Как выяснилось, бомбы на борту самолета из Москвы, приземлившегося в Нью-Йорке, нет. Пассажиров, которые шесть часов ждали вылета в Россию, отправили на рейс, пишет РИА "Новости".

Самолет сел в аэропорту имени Джона Кеннеди в 15:46 по местному (23:46 по московскому) времени в воскресенье, 6 декабря. Из-за сообщения о его минировании всех, кто находился на борту, экстренно эвакуировали, сообщает Fox News со ссылкой на данные властей.

Одна из россиянок, прилетевших из Москвы, рассказала, что после приземления борта пассажирам не позволяли выходить из самолета целый час. Затем на улице их досматривали в том числе сотрудники кинологической службы. И три часа им не разрешали выходить из аэропорта. 

По официальной  информации, здание воздушной гавани не закрывали. Пассажиров обратного рейса – в Москву – на время оставили в здании, объявив о проведении предполетной подготовке самолета.

Полицейские осмотрели авиалайнер. Пока проводилась проверка, отправление нескольких рейсов было приостановлено, передает RT.

Взрывного устройства не нашли. Расследование инцидента продолжается.

Полина ДОРОЖКИНА

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