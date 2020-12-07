Двойное убийство произошло в квартире

Жуткое преступление произошло в подмосковной Электростали накануне. Во время домашних посиделок мужчина убил двух женщин – свою сожительницу и соседку. Об этом рассказали в Следственном комитете.

Подозреваемый набросился на женщин с ножом в ходе ссоры. По данным следствия, в этот момент он был пьян. Жертвы преступления скончались на месте, сообщается на сайте СК РФ.

Подозреваемого задержали. Мужчина рассказал следователям, как именно он совершил убийство. В ближайшее время ему предъявят обвинения, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".