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Жуткое преступление произошло в подмосковной Электростали накануне. Во время домашних посиделок мужчина убил двух женщин – свою сожительницу и соседку. Об этом рассказали в Следственном комитете.
Подозреваемый набросился на женщин с ножом в ходе ссоры. По данным следствия, в этот момент он был пьян. Жертвы преступления скончались на месте, сообщается на сайте СК РФ.
Подозреваемого задержали. Мужчина рассказал следователям, как именно он совершил убийство. В ближайшее время ему предъявят обвинения, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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