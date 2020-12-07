Ростех назвал истинную причину крушения суперджета в Шереметьево

Ростех назвал истинную причину крушения суперджета в Шереметьево
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Страшная трагедия до сих пор будоражит умы россиян

Эксперты Ростеха убеждены, что раскрыли тайну внезапного возгорания SSJ-100 в Шереметьево. По мнению представителей ведомства, причиной несчастья стала ошибка пилотирования.

В Ростехе заявляют, что технические особенности самолета не могли привести к трагедии, которая произошла весной прошлого года в московском аэропорту, пишет издание "Комсомольская правда".

Напомним, 5 мая 2019 г. суперджет, следовавший рейсом "Москва-Мурманск", загорелся при посадке в аэропорту "Шереметьево". На борту находились 78 человек. В результате авиакатастрофы погибли 40 пассажиров.

Кровавая авиакатастрофа получила широкий резонанс. Озвучивались разные версии трагедии. Так, огонь мог появиться из-за неисправности электрооборудования. Также самолет мог загореться в результате попадания молнии.

Ранее "Утро.ру" делилось страшными кадрами с места крушения суперджета.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Виноваты пассажиры. Шевелились в креслах, болтали всякий вздор, не позолотили ручку пилотам. Вот и получили. Судить их надо.
Гость
Ответить
Было бы забавно, если сами разработчики признали, что самолет - <цензура>. Конечно стрелочник виноват!
1
новости партнеров

Россиян хотят лишить длинных новогодних выходных

Это объясняют вредом для здоровья населения

Турция поможет Киеву повторить карабахский сценарий в Донбассе

Военнослужащие ВСУ уже тренируются управлять турецкой техникой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1245 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей