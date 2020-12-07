Ростех назвал истинную причину крушения суперджета в Шереметьево

Страшная трагедия до сих пор будоражит умы россиян

Эксперты Ростеха убеждены, что раскрыли тайну внезапного возгорания SSJ-100 в Шереметьево. По мнению представителей ведомства, причиной несчастья стала ошибка пилотирования.

В Ростехе заявляют, что технические особенности самолета не могли привести к трагедии, которая произошла весной прошлого года в московском аэропорту, пишет издание "Комсомольская правда".

Напомним, 5 мая 2019 г. суперджет, следовавший рейсом "Москва-Мурманск", загорелся при посадке в аэропорту "Шереметьево". На борту находились 78 человек. В результате авиакатастрофы погибли 40 пассажиров.

Кровавая авиакатастрофа получила широкий резонанс. Озвучивались разные версии трагедии. Так, огонь мог появиться из-за неисправности электрооборудования. Также самолет мог загореться в результате попадания молнии.

Ранее "Утро.ру" делилось страшными кадрами с места крушения суперджета.