Воры разграбили пассажирский самолет на аэродроме в Таганроге

Лайнер "судного дня" проходит ремонт по модернизации

Неизвестные злоумышленники проникли на территорию аэродрома "Таганрог-Южный" и вынесли аппаратуру из самолета Ил-80. Об этом сегодня сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Лайнер был доставлен в Таганрог на работы по модернизации. Отмечается, что разграбили воздушный командный пункт еще пару дней назад, о чем полицию уведомили 4 декабря. В этот день при осмотре самолета были обнаружены следы вскрытия грузового люка. Причем при последнем осмотре, который проводился 26 ноября, все люки и запасные выходы были опечатаны.

В результате лайнер лишился 39 радиостанционных блоков и пять плат из пяти таких же демонтированных приборов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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