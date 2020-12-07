Убийство в состоянии аффекта кажется потерпевшей стороне маловероятным

В деле историка Олега Соколова новый поворот, как стало известно СМИ. Известный в научных кругах петербуржец обвиняется в убийстве своей студентки, а по совместительству любовницы Анастасии Ещенко. Расчлененные части тела девушки ученый затопил в Мойке. Его адвокаты настаивают на состоянии аффекта, а вот их оппоненты уверены – все произошедшее было хладнокровным, спланированным умерщвлением молодой россиянки.



Все дело в том, что по данным, которые имеются в распоряжении юриста со стороны потерпевших Александры Бакшеевой, Соколов еще до убийства присматривал местечко, где можно утопить части трупа Анастасии. Так, историк тщательно исследовал территорию рядом с рекой Мойкой с помощью гугл-карт в то время, когда Ещенко еще была жива-здорова.

Бакшеева убеждена, что из-за ссоры Соколов решил убить девушку и хладнокровно готовился к этому злодеянию, передает телеканал "Рiter.tv". Так что ни о каком состоянии аффекта и речь быть не может. Соколов порядка шести-восьми раз пролистал локации на набережной Мойки и Пряжки, в то время как Ещенко разговаривала по телефону с братом.

Ранее стало известно, что историк-расчленитель судится с Первым каналом из-за телепередачи Ксении Собчак. Адвокат убийцы заявил о порочащих его подопечного слухах.