Малайзия потратит миллионы долларов ради правды о крушении "Боинга"

Малайзия потратит миллионы долларов ради правды о крушении "Боинга"
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
В Куала-Лумпуре жаждут наказать виновных

Малазийский кабмин решил взять на себя львиную долю расходов, которые идут на финансирование рассмотрения дела о крушении "Боинга".

Правительство Малайзии готово серьезно раскошелиться и выделить на эти цели порядка 5,7 млн долларов. Как отметил глава местного Минтранса Ви Ка Сион, эта азиатская страна тоже несет ответственность за происходящее, раз разбившийся "Боинг" был малазийским.

При этом высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что в Куала-Лумпуре требуют найти и покарать виновных в кровавой трагедии, отмечает издание "НСН".

Напомним, рейс MH17 "Амстердам-Куала-Лумпур" разбился летом 2014 года под Донецком. Зарубежные следователи считают, что "Боинг" был сбит из российского "Бука".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Украина села в лужу в этом резонансном деле. Оказалась, украинские власти все это время не имели никакого доступа к материалам расследования крушения пассажирского лайнера. 

Ольга ФЕДОРОВА

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Какая-то лужа.
Откуда лужа взялась?
Плешивый карлик наделал когда узнал что не тех сбил
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