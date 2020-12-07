В Подмосковье разъярившийся мужчина вышвырнул россиянку из окна

Девушка скончалась на месте

Страшная трагедия произошла на улице подмосковного Зарайска. Конфликт привел к смерти молодой девушки. Россиянка что-то не поделила со своим знакомым и тот, недолго думая, выбросил ее в окно.

Как сообщает РБК, подозреваемый уже задержан. Об этом изданию рассказали источники в правоохранительных органах.

Известно, что подозреваемый в убийстве мужчина перед преступлением хорошо приложился к бутылке. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" добавляет, что агрессивный россиянин ранее уже сидел за решеткой. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как житель Подмосковья зарезал двух женщин в ходе ссоры. Двойное убийство произошло в квартире.

Ольга ФЕДОРОВА

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