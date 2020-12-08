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В подмосковном городе Зарайске арестован мужчина, выбросивший из окна девушку. Об этом сообщает местное главное управление Следственного комитета.
Прохожие нашли тело 21-летней жертвы возле многоэтажного дома 5 декабря. В ходе расследования был установлен подозреваемый – уроженец Оренбургской области 45 лет, который до этого был судим за убийство, нападение и воровство.
ЧП случилось во время пьяного застолья. На причастность мужчины указали свидетели, отметили в пресс-службе ГСУ СКР.
Заведено уголовное дело. Суд, по просьбе следователя, арестовал подозреваемого. Скоро ему будет выдвинуто обвинение, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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