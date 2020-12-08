Тело жертвы нашли возле многоэтажного дома

В подмосковном городе Зарайске арестован мужчина, выбросивший из окна девушку. Об этом сообщает местное главное управление Следственного комитета.

Прохожие нашли тело 21-летней жертвы возле многоэтажного дома 5 декабря. В ходе расследования был установлен подозреваемый – уроженец Оренбургской области 45 лет, который до этого был судим за убийство, нападение и воровство.

ЧП случилось во время пьяного застолья. На причастность мужчины указали свидетели, отметили в пресс-службе ГСУ СКР.

Заведено уголовное дело. Суд, по просьбе следователя, арестовал подозреваемого. Скоро ему будет выдвинуто обвинение, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".