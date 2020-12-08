В Домодедово произошла массовая авария

В результате ДТП погиб один человек

В районе Домодедово произошла серьезная авария. Столкнулись пять автомобилей – грузовая машина "Тонар", фура, бензовоз и две легковушки.

Сообщается, что водитель бензовоза скончался. Водитель "Тонара" получил травмы, передает АГН "Москва".

Отмечается, что разлива топлива удалось избежать. Полицейские ограничили движение на участке.

По некоторым данным, среди участников ДТП была машина скорой помощи, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно о том, что в Подмосковье столкнулись 13 автомобилей. Инцидент произошел на Лыткаринском шоссе.