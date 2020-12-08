Пять человек пострадали

Сегодня, 8 декабря на трассе "Москва – Касимов" в Подмосковье произошла массовая авария. Об этом рассказало местное управление полиции.

Как пишет агентство "Москва", столкнулись маршрутка и две легковые машины. Пять пассажиров первого автомобиля получили травмы. Всегда в транспорте ехали 10 человек, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".