Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
681 новости
Сегодня, 8 декабря на трассе "Москва – Касимов" в Подмосковье произошла массовая авария. Об этом рассказало местное управление полиции.
Как пишет агентство "Москва", столкнулись маршрутка и две легковые машины. Пять пассажиров первого автомобиля получили травмы. Всегда в транспорте ехали 10 человек, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Отечественный монополист в октябре-декабре заказал допобъемы доставки топлива в Европу
Одна компания уже обладает технологическими возможностями