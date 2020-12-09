Во время инцидента пострадал один человек

В пяти километрах от села Таллы Грачевского района загорелась нефтяная скважина. По предварительным данным, огонь распространился на 100 квадратных метров.

О происшествии сообщили в МЧС РИА "Новости", на месте уже работают спасатели. Указывается, что пострадал один человек – сейчас он находится в больнице.

Очевидцы записали произошедшее на нефтяной скважине Таллинского месторождения – 2 на видео.