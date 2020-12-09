Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
682 новости
Молодой человек из Тулы собирался напасть на одну из школ с обрезом. Его действиям помешали сотрудники ФСБ, задержавшие парня во время подготовки к атаке.
Как пишет РИА "Новости", у 18-летнего туляка изъяли обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях".
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия. Правоохранители решают вопрос о дополнительной квалификации этого дела.
Азербайджанская сторона уверена, что Россия пересмотрит свою позицию
За время власти Трампа Америка приняла 3900 актов о мерах против иностранных лиц и компаний