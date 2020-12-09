ФСБ предотвратила вооруженное нападение на школу в Туле

Атаку планировал 18-летний парень

Молодой человек из Тулы собирался напасть на одну из школ с обрезом. Его действиям помешали сотрудники ФСБ, задержавшие парня во время подготовки к атаке.

Как пишет РИА "Новости", у 18-летнего туляка изъяли обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях".  

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия. Правоохранители решают вопрос о дополнительной квалификации этого дела. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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