Атаку планировал 18-летний парень

Молодой человек из Тулы собирался напасть на одну из школ с обрезом. Его действиям помешали сотрудники ФСБ, задержавшие парня во время подготовки к атаке.

Как пишет РИА "Новости", у 18-летнего туляка изъяли обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях".

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия. Правоохранители решают вопрос о дополнительной квалификации этого дела.