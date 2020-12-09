Это произошло случайно

В подмосковном городе Егорьевске рабочий задавил на коллегу дизельным погрузчиком. Пострадавший умер, информирует местное управление Следственного комитета.

Это произошло случайно. В понедельник, 7 декабря, оба мужчины находились на складе. Один из них ехал за рулем погрузчика, на вилах которого находился другой.

Когда они двигались из помещения на улицу, стоявший на вилах упал. Водитель не остановил транспорт и перехал лежащего на земле.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму. Он умер сразу, отметили в ведомстве.

Задавивший коллегу рабочий полностью признал свою вину. На него завели уголовное дело – о причинении смерти по неосторожности. До суда мужчина отпущен под подписку о невыезде, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".